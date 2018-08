"Meubilair vloog alle kanten uit" AUTO MAAIT KLANTEN VAN TERRAS: DRIE GEWONDEN KRISTOF PIETERS

31 augustus 2018

02u34 0 Temse Een auto is gisterenmiddag ingereden op het terras van taverne De Kaailopers op de Wilfordkaai in Temse. Er vielen één zwaar- en twee lichtgewonden. De bestuurder van de BMW werd onwel en verloor de controle over het stuur.

Het ongeval gebeurde iets voor half vier. Enkele klanten die op het terras van taverne 'De Kaailopers' zaten, zagen plots een zware BMW op zich af komen. Die maaide zowat het hele terras weg. Twee klanten konden geen kant uit en werden weggekatapulteerd. Eén van hen raakte zwaargewond. De anderen liep lichtere verwondingen op. Ook de cafébazin raakte lichtgewond.





Vaste klant Herwig Delvaux (61) uit Temse ontsnapte nipt. Hij zat al een klein uurtje op het terras. "Ik zat van de rust te genieten", getuigt hij. "Ik was net even naar binnen om een pakje sigaretten en plots leek het wel alsof er een bom viel. Een luide knal, gekraak en geroep. Het was meteen duidelijk dat het ernstig was. Buiten zag ik de ravage. Van het terras bleef niks meer over. Verschillende mensen schoten ter hulp. Tussen de puinhoop lagen twee klanten. Eén van hen was er erg aan toe. Een drama, maar het had nog veel erger kunnen zijn, want normaal zit het terras vol. Ik mag er niet aan denken hoe zwaar de tol dan wel niet had kunnen zijn. De verwondingen van de bazin vielen gelukkig mee. Haar man heeft de zaak onmiddellijk gesloten en is met haar mee naar het ziekenhuis gegaan."





Rijbewijs ingetrokken

Volgens commissaris Katty De Bruyn is niemand van de slachtoffers er erg aan toe. "Het gaat vooral om snijwonden van glas en breuken", vertelt ze. "Volgens de eerste vaststellingen is de bestuurder van de auto onwel geworden. Het gaat om een iets oudere man die met zijn twee kleinkinderen in de auto zat. Er is geen sprake van alcohol, maar op last van het parket is zijn rijbewijs wel ingetrokken."





In shock

De bestuurder verkeerde na het ongeval in shock en werd net als de twee klanten en de cafébazin naar het ziekenhuis overgebracht. In totaal kwamen er maar liefst drie ziekenwagens en een mug-team ter plaatse. De brandweer werd gevraagd voor de opkuis. Nagenoeg het volledige terrasmeubilair moest er aan geloven. Tafels, stoelen, parasols, terrasverwarmers, bloembakken en de glazen afscherming werden vernield. De brokstukken en het glas lagen tot 20 meter ver op de straat verspreid. De Wilfordkaai was een tijdlang afgesloten voor alle verkeer. Volgens de hulpdiensten had de balans veel erger kunnen zijn. "Als dit afgelopen weekend was gebeurd, tijdens Temse in de Wolken, had zich hier een drama voltrokken", klinkt het.