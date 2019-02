“Meer aandacht voor dierenwelzijn nodig”: Open Vld wil hondenlosloopzone en geluidsarm vuurwerk JVS

27 februari 2019

19u38 0 Temse Open Vld vraagt in Temse meer aandacht voor dierenwelzijn. Zo stelt raadslid Bart Van Geyt een proefproject met een hondenlosloopzone voor én het gebruik van geluidsarm vuurwerk.

“In het verleden zijn er inspanningen gedaan voor honden, maar momenteel moeten we jammer genoeg vaststellen dat er verscheidene hondentoiletten verwijderd zijn en dat er van hondenweides weinig sprake is. Enkel de sanctie in de vorm van een GAS-boete voor het niet verwijderen van hondenpoep is gebleven”, stelt raadslid Bart Van Geyt van meerderheidspartij Open Vld. Hij vindt dat de gemeente ambitieuzer mag zijn. “Daarom doe ik het voorstel om een pilootproject op de starten voor de aanleg van een omheinde hondenlosloopzone. Een geschikte locatie is een openbaar bos, een natuurgebied of een grasland. Een voorbeeld is het grasplein ter hoogte van de Pieter Dierickxlaan. Als dat succesvol is, kan een hondenlosloopzone ook opgenomen worden in de mogelijke plannen bij de opwaardering van het Scheldepark.”

Vuurwerk

Verder vraagt de Open Vld’er om voortaan meer geluidsarm vuurwerk in te zetten bij evenementen. “Of om vuurwerk zelfs te vervangen door een hedendaags lichtspektakel. Ik kan alleen maar vaststellen dat in vele omliggende gemeenten die stap al is gezet, ten gunste van het welzijn van mens en dier”, aldus Van Geyt.