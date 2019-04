“Kunst staat vandaag veel te ver van de gewone mensen”: Wilford X start tiendelige expo ‘360° Kunst’ JVS

05 april 2019

14u57 0 Temse Kunstplatform Wilford X in Temse gaat de komende twee jaar aan de slag met de belangrijke vraag wat kunst betekent in onze samenleving. Daarvoor werkt het samen met Marianne Hoet, die op zoek is gegaan naar tien figuren uit de kunstwereld die er de komende twee jaar elk hun verfrissende kijk delen op wat kunst kan en zou moeten zijn. Philippe Van Cauteren van het SMAK Gent bijt de spits af. Daarna volgen onder meer nog een kunstdocent, een galeriehouder en een vermogensbeheerder, maar ook een privéverzamelaar tot zelfs iemand die helemaal ontgoocheld is in de kunstwereld. Uiteindelijk moet dit in 2021 leiden tot een spraakmakend debat tussen alle betrokkenen. “Want kunst staat vandaag té ver van de gewone mensen. Kunst is vaak niet kritisch en zelfs niet gevaarlijk meer”, klinkt het.

Met de tiendelige tentoonstelling ‘360° kunst’ pakt Wilford X in Temse uit met een bijzonder stukje kunstreflectie. Twee jaar lang zullen in totaal tien figuren uit de kunstwereld de exporuimte innemen. Marianne Hoet, dochter van wijlen Jan Hoet, is voor Wilford X op zoek gegaan naar experten en authentieke kunstliefhebbers die elk hun tentoonstelling cureren: een museumdirecteur, een kunstdocent, een galeriehouder, een vermogensbeheerder, een kunstcriticus, een beursorganisator, een kunstenaar tot een privéverzamelaar. Onder meer Philippe Van Cauteren (S.M.A.K Gent), Peter De Cupere (School of Arts PXL-MAD, Hasselt), Benedicte Goesaert (Zeno X Gallery), Hubert d’Ursel (Degroof Petercam), Goedele Bartholomeussen (Indepent Art Fair), Berlinde De Bruyckere en Peter Buggenhout (kunstenaarskoppel) hebben al toegezegd om curator te zijn van één van de deeltentoonstellingen. Philippe Van Cauteren, artistiek directeur van S.M.A.K. Gent, heeft gisteren de eerste deelexpo geopend. Hij toont het werk van Carole Vanderlinden, nog tot eind juni.

“Vele vragen”

“We stellen ons vele vragen over de positie van de kunst in de huidige turbulente tijden, maar ook over haar relatie tot het publiek, de elite en de beleidsmakers. Met 360° Kunst cirkelen we twee jaar lang rond de kunstwereld. Samen met het publiek proberen we om hedendaagse kunst beter te begrijpen, beter aan te voelen, door ze vanuit tien verschillende gezichtshoeken aandachtiger te bekijken. Omdat we het debat voorop stellen, vinden we het boeiend en verfrissend om met experten in dialoog te gaan en samen een traject af te leggen dat uitmondt in een spraakmakend colloquium in 2021", schetst Karl Meersman van Wilford X.

“Kunst staat vandaag ook té ver van de gewone mensen. Het lijkt soms meer een commerciële bezigheid te zijn van rijke mensen. We bevinden ons als het ware op een punt waar kunst en cultuur vaak niet meer worden begrepen, alleen door een kleine, elitaire groep verzamelaars. Maar wij vinden net dat kunst er moet zijn voor de samenleving, dat kunst kritisch moet zijn, gevaarlijk zelfs. Daarom werpen we deze vragen op, vanuit onze kleine kunstgalerij aan de Schelde in Temse.”

Info: www.wilfordx.be