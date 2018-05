"Ik wil al lang iets voor kinderen doen" RODE DUIVEL JAN VERTONGHEN LANCEERT EIGEN STICHTING IN TEMSE JORIS VERGAUWEN

28 mei 2018

02u31 0 Temse Recordinternational Jan Vertonghen heeft gisteren in Temse zijn stichting gelanceerd. De 'Jan Vertonghen Foundation' wil zich inzetten voor kinderen die het minder getroffen hebben en wil plekken creëren waar ze kunnen spelen, bewegen en creatief zijn. In de sportzone in Temse is de allereerste 'Jan Vertonghen Foundation Playground' feestelijk geopend.

Dat Jan Vertonghen meer inhoud heeft dan de gemiddelde voetballer heeft hij al ruimschoots bewezen. Voortaan wil hij ook iets wezenlijk dóen, een maatschappelijk engagement opnemen. En daarvoor heeft hij gisteren zijn eigen stichting gelanceerd, de 'Jan Vertonghen Foundation'. Die wil zich inzetten voor kinderen die het minder getroffen hebben, om welke redenen dan ook. "Ik wil bijdragen tot een wereld waarin kinderen samen kunnen spelen, ongeacht leeftijd, afkomst, geslacht, fysieke of mentale beperkingen. Een wereld waarin elk kind zich bijzonder voelt", schetste de recordinternational van de Rode Duivels gisteren bij de lancering in Temse. Komende zaterdag is hij aan zijn 100ste interland toe voor de Rode Duivels.





Ideaal moment

"Een ideaal moment om mijn stichting te lanceren. Ik dacht er al lang over na om iets te doen voor kinderen, maar tot nu toe kon ik het nog geen vorm geven. De concrete aanleiding was een bezoek aan een Amsterdams ziekenhuis, jaren geleden, toen ik voor Ajax voetbalde. Daar was een prachtige speelomgeving voor jonge patiënten gebouwd. Wat ik daar zag, liet mij niet meer los: al die ernstig zieke kinderen die te midden van het speelgoed, de knuffels en de spelletjes weer even zorgeloos kind werden. Ik nam me toen voor om mij daar ooit zelf voor in te zetten. Het is voor mij ook een manier om stil te staan bij het geluk dat me als voetballer heeft getroffen en iets terug te doen voor alle steun die ik tijdens mijn voetbalcarrière in België heb gekregen. Ik ben nu zelf vader van twee gezonde kinderen en ik kan me geen beter doel voorstellen dan me in te zetten voor kinderen die het minder hebben."





Ook in andere gemeentes

De Jan Vertonghen Foundation opende gisteren zijn allereerste 'playground', een speelplek voor kinderen waarbij elektronische interactiviteit én lichaamsbeweging worden gecombineerd. Bedoeling is om zo'n speelplekken ook in andere gemeenten in te richten.





"Dat de eerste playground in Temse wordt geopend, is niet toevallig. Ik ben van Tielrode, hier in Temse is het voor mij allemaal begonnen: mijn jeugd, het voetbal, mijn vrienden. Het is mooi dat het verhaal van de Foundation ook hier van start gaat. Ik ben trots op Tielrode en Temse."





De Jan Vertonghen Foundation zal zich verder ook inzetten om jaarlijks leuke activiteiten te organiseren voor zieke, mindervalide en behoeftige kinderen. Ook met het Koningin Mathilde Moeder- en Kindcentrum van het Universitair Ziekenhuis Antwerpen (UZA) is een samenwerking opgestart.