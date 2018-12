“Gedaan met kamperen voor schoolpoorten”: ook Temse start met online inschrijven JVS

12 december 2018

14u30 0 Temse Ook in Temse zal er volgend voorjaar niet meer worden gekampeerd aan de schoolpoorten. Het gemeentebestuur schakelt over op een online aanmeldingssysteem voor de inschrijving van leerlingen. De afstand van de woonplaats tot de school wordt een doorslaggevend criterium bij de toewijzing.

In Sint-Niklaas en Lokeren wordt al gebruik gemaakt van een online aanmeldingssysteem voor het inschrijven van kinderen in basisscholen, in andere Wase gemeenten wordt die stap voorbereid. In Temse is het huiswerk nu ook klaar. De basisscholen beslisten zich unaniem achter een nieuw online aanmeldingssysteem te scharen. “De nieuwe regelgeving heeft alle scholen overtuigd”, stelt schepen voor Onderwijs Geert Vandersickel (N-VA). “De Vlaamse regering heeft immers een akkoord bereikt over het invoeren van een online aanmeldingssysteem. Zo zijn scholen met capaciteitsproblemen voortaan verplicht om digitaal aan te melden.”

In Temse gaat het om twee basisscholen waar gekampeerd werd. Er zijn ook scholen met volle klassen in het lager onderwijs. “Heel wat ouders waren vorig jaar vragende partij om online te kunnen inschrijven. We zijn ervan overtuigd dat deze nieuwe manier van werken vlot zal verlopen. Kamperen is alvast niet meer nodig.”

Twee stappen

Ouders moeten twee stappen zetten: eerst aanmelden en dan inschrijven. Aanmelden gebeurt in het basisonderwijs vanaf 1 maart 2019 tot 29 maart 2019, via de website aanmelden.temse.be. “De volgorde van aanmelden is niet belangrijk. De toewijzing gebeurt immers op basis van vooropgestelde criteria, namelijk voorkeur en afstand.” Via die website kun je meerdere voorkeuren voor scholen ingeven.

Een maand later, op 29 april, moeten ouders vervolgens het bericht hebben gekregen in welke school ze hun kind kunnen gaan inschrijven. Daarvoor moeten ze een afspraak maken met de school zelf, om tussen 6 en 24 mei in te schrijven.

Wie zijn of haar kind niet aanmeldt, kan het kind pas vanaf 28 mei in een school inschrijven voor komend schooljaar. De meeste kinderen in Temse zijn dan al aangemeld en ingeschreven, waardoor de keuzemogelijkheden allicht heel beperkt zijn. Het is dus van groot belang om de voorgeschreven stappen te zetten.

Heel deze procedure, met aanmelden én inschrijven, geldt voor nieuwe inschrijvingen: kleuters geboortejaar 2017 en leerlingen die van school willen veranderen. Voor broers en zussen is er zoals steeds een voorrangsregeling. Die kunnen worden ingeschreven tussen 1 en 20 februari.

Om alles vlot te laten verlopen, heeft het schepencollege samen met het Lokaal Overlegplatform (LOP) voor een specifiek online inschrijvingsplatform gekozen. Aanmelden kan enkel op een vaste computer, niet via een smartphone. “Als gemeente willen we onze inwoners hierin ondersteunen en helpen bij het aanmelden. Daarom worden enkele aanmeldsessies voorzien. Concrete data zijn te vinden in de informatiebrochure en op de website”, aldus schepen Vandersickel. “De procedure voor het secundair onderwijs is gelijkaardig, met als startdatum 1 april 2019. Meer informatie daarover wordt verspreid via de secundaire scholen van Temse.”

Info: www.naarschoolintemse.be of bij de dienst Onderwijs in AC De Zaat (03/710.12.28, onderwijs@temse.be).