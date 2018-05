"Festivel is positief vervolg op diefstal" VELLE ZET ZICH MET NIEUW FESTIVAL OP KAART JORIS VERGAUWEN

25 mei 2018

02u41 1 Temse In Temse-Velle vindt komend weekend een nieuw driedaags festival plaats: Festivel. De Vellenaren willen een positief vervolg schrijven, na de zwaarwichtige geldverduistering in de basisschool van Velle.

De naam 'Festivel' werd vorig jaar al geïntroduceerd, toen het deel uitmaakte van het feestweekend waarmee Temse-Velle het 125-jarig bestaan van basisschool Sint-Jozef vierde. Deze keer is Festivel een driedaags festival. Op vrijdag 25 mei start het met 'Festiquiz', een ludieke quiz die gepresenteerd wordt door tv- en radiofiguur Peter Van de Veire, die sinds enkele jaren in de buurt woont én met veel plezier komt opdraven. Liefst 100 ploegen zijn ingeschreven. Zaterdag is een echte festivaldag, van 15 tot 3 uur, met bekende dj's, zoals Maori, Double Pleasure, dj Frank, dj Wout en dj Licious. En voor iedereen wat wils, dus komen ook Kelly Pfaff, Maarten Vancoillie, Buscemi, Sven Ornelis, Tomas De Soete en dj Gert. Op zondag is er dan weer 'Festikids', met heel wat randanimatie, Kaatje, Kamiel en Victor van Ketnet én Ghost Rockers.





Alles vindt drie dagen lang plaats in een festivaltent aan de Veldstraat, naast de E17 in Temse. Het is een gigantische krachttoer die door de lokale gemeenschap wordt gedragen. Het gehucht Velle telt immers maar een 500-tal inwoners, maar dit weekend zijn er 200 mensen die de handen uit de mouwen steken om alles in goeie banen te leiden. "Velle staat bekend voor zijn samenhorigheid en zijn actieve verenigingsleven. We hebben samen de vzw Festivel opgericht voor de organisatie van dit festival. Hier is dat mogelijk, omdat veel mensen mee op de kar springen", vertelt Philippe Van Robaeys, voorzitter van de vzw Festivel.





Schandaal

Met het festival willen de Vellenaren op een positieve manier afrekenen met het schandaal dat hun basisschool eind vorig jaar trof. Toen werd meermaals geld van de rekeningen van het oudercomité gehaald, dat spoorloos verdween. Uiteindelijk diende het oudercomité zelf een klacht in bij de politie, omdat van de schooldirectie geen antwoorden kwamen. "Het gerechtelijk onderzoek naar de omstandigheden van het misbruik van meer dan 100.000 euro loopt nog steeds", stelt Van Robaeys. "Voor alle betrokkenen van de school was het een grote klap. Maar daarna werden de ruggen gerecht en zijn we plannen beginnen smeden om dit rampscenario om te buigen en oplossingen uit te werken. De opbrengst van Festivel gaat dan ook naar de school. Daarmee krijgt het extra middelen om een renovatie uit te voeren, om speel- en werkmateriaal aan te kopen,... Het dient niet om de put te delven, daarvoor moet het gerecht de schuldige aanwijzen. We willen dat het schooltje en de kinderen niet het slachtoffer worden van die diefstal. Voortaan gaan we dit festival daarom élk jaar organiseren. We willen er een positieve wending aan geven." Info en tickets: www.festivel.be.