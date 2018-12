“Een grote eer”: Charlotte (29) van brouwersfamilie De Cock in Ridderschap van de Roerstok der Brouwers JVS

19 december 2018

18u09 1 Temse Charlotte De Cock (29) van VBDCK Brewery uit Tielrode maakt voortaan deel uit van het Ridderschap van de Roerstok der Brouwers, de afstammeling van de eeuwenoude Belgische brouwersgilde. Een grote eer voor de nog jonge brouwersfamilie De Cock, die pas anderhalf jaar geleden de brouwerij met de Kerel-bieren nieuw leven inblies.

De tradities en de waardigheid van het edele brouwersambacht vertegenwoordigen: zeker in ons land is dat een heel grote eer. Dat laat de Belgische Brouwersfederatie over aan het Ridderschap van de Roerstok der Brouwers, de rechtstreekse afstammeling van de eeuwenoude brouwersgilde, met als thuisbasis het Brouwershuis op de Grote Markt van Brussel.

Regelmatig worden er nieuwe ridders aangesteld. Deze ‘intronisaties’ vinden plaats met het nodige ceremonieel, eigen aan het Ridderschap. Die eer was deze week weggelegd voor Charlotte De Cock. Samen met haar vader Philippe De Cock en broer Jozef leidt zij brouwerij Verbeeck-Back-De Cock in het dorpscentrum van Tielrode, of kortweg ‘VBDCK Brewery’. De familie startte er in 2017 een nieuw maar authentiek verhaal. Het blies de vroegere brouwerij, actief van 1867 tot 1966, immers nieuw leven in. Het kreeg vorm met het gist-DNA van één oud flesje Kerel-bier, dat nog onder een berg puin verscholen lag toen de familie De Cock in 2015 de oude brouwerij kocht. Intussen zijn er een hele reeks vernieuwende, eigenzinnige en verrassende bieren geboren bij VBDCK Brewery.

Het verhaal van VBDCK Brewery inspireerde Olav Blancquaert van Liefmans-Duvel Moortgat en Frank Boon van Brouwerij Boon om de familie De Cock op te nemen in het Ridderschap van de Roerstok der Brouwers. Charlotte De Cock werd door hen voorgedragen en is intussen tot ridder geslagen. “De brouwerswereld is klein. Iedereen kent mekaar en er is veel solidariteit. Het Ridderschap is één van de oudste beroepsgilden van het land en het is een hele eer om er deel van uit te maken. Ik heb twee peters in het Ridderschap die me hebben voorgedragen. Zij appreciëren het werk dat we leveren en de vernieuwing die we brengen.”

Als ridder heeft Charlotte de taak om de brouwerswereld te vertegenwoordigen. “We organiseren evenementen, wisselen informatie uit en vertegenwoordigen de sector in binnen- en buitenland. Er is momenteel een verjonging in het Ridderschap. In vele brouwersfamilies nemen de jongere generaties het immers over. Ook in het Ridderschap zorgt dat voor een nieuwe wind.”

Craft beer

Intussen gaat het met de brouwerij in Tielrode uitstekend. “Het gaat heel goed. We zijn eigenlijk héél tevreden over de groei, die beter is dan verwacht. We zetten ook volop in op export. Dat is een belangrijk aspect, om je als Belgische brouwer te profileren in het buitenland. We zijn midden 2017 van nul begonnen. Je weet op zo’n moment niet wat je kan verwachten. Het is een risico, maar we zijn heel tevreden met hoe het loopt. Door toe te treden tot de Belgische Brouwersfederatie én nu ook tot het Ridderschap krijg je ook meer geloofwaardigheid, een bijzondere erkenning voor het ambacht dat je uitoefent. Dat respect merk ik ook bij het Ridderschap. Wij maken speciaalbieren en willen een zekere pioniersrol vervullen voor het Belgische craft beer, met veel hoppen en veel smaken. Daar onderscheiden we ons mee. En ik ben heel blij dat we hiervoor appreciatie krijgen.” Info: www.vbdck.be.