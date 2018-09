"Centraal aanmeldingspunt voor scholen nodig" Open Vld wil geen kamperende ouders aan schoolpoorten meer JVS

14u35 0 Temse Open Vld pleit in Temse voor een centraal aanmeldingspunt voor alle scholen. "Op die manier moeten ouders niet meer kamperen aan de schoolpoort om hun kind in te kunnen schrijven."

In Sint-Niklaas en Lokeren wordt al gebruik gemaakt van een online aanmeldingssysteem voor het inschrijven van kinderen in basisscholen, in andere Wase gemeenten wordt die stap voorbereid. In Temse is dat nog niet het geval. In het voorjaar waren er opnieuw taferelen te zien van ouders die dagenlang kampeerden aan de schoolpoort om er zeker een plaatsje te bemachtigen voor hun kind. Voor Open Vld moet daar een einde aan komen. "Het wordt tijd om werk te maken van een centraal aanmeldingspunt voor alle scholen in Temse", aldus Gert Poppe en Hans Verbeke van Open Vld.

"Dit jaar werd er bij de inschrijvingsmomenten weer aan enkele scholen gekampeerd. Nochtans is er in Temse voldoende plaats voor alle kinderen. Via een centraal aanmeldingspunt kunnen ouders de school van hun voorkeur opgeven. Dat wordt geregistreerd en daarna krijgen ouders een uitnodiging om hun kind te gaan inschrijven. Op die manier moet niemand nog kamperen. Via dit systeem kunnen we ook extra voorwaarden opleggen. Als bijvoorbeeld de afstand tot de school een rol zou spelen, kunnen er plaatsen voorbehouden worden voor kinderen die dichterbij wonen."

Voor Open Vld is het aan de gemeente om die investering te doen. "Het budget van de scholen staat al genoeg onder druk. Scholen mogen hier niet mee belast worden. Het is aan de gemeente om de nodige stappen te zetten."