‘Boomstronk for Life’: 85 meter kerststronk voor het goede doel Houthandel Van der Gucht pakt zaterdag uit met opmerkelijke actie JVS

03 december 2018

10u50 0 Temse Op zaterdag 8 december vult Houtshop Van der Gucht de gangen van de winkel in Temse met 85 meter kerststronk. De stukken zullen worden verkocht ten voordele van de Stichting tegen Kanker.

Dit jaar bestaat Houtshop Van der Gucht 85 jaar. “Een reden om te vieren, maar ook om dankbaar te zijn”, klinkt het bij het familiebedrijf. “Het is immers weinigen gegeven om 85 kaarsjes te mogen uitblazen. Om die reden zetten we een actie voor het goede doel op poten, gelinkt aan ons jubileumjaar.”

Prosper Van der Gucht richtte in 1933 het bedrijf op in de Stationsstraat in Temse, dat uitgroeide van een bescheiden mandenmakerij tot een uitgebreide houthandel, waarbij net nog 1,2 miljoen werd geïnvesteerd in een uitgebreide productiehal om aan de stijgende vraag naar maatwerk van professionele en particuliere klanten tegemoet te kunnen blijven komen. Prospers zoon Karel, kleinzoon Michaël met echtgenote Muriel en achterkleinzoon Nicholas zijn in zijn voetsporen getreden. Dat zijn ondertussen vier actieve generaties die de houthandel hebben geleid. Sinds 1969 is de houtshop ook uitgebreid als doe-het-zelf-zaak. En nu bestaat de zoek dus 85 jaar. “Feest vieren, dat doe je met taart. Dus besloten we om een grootse taartenverkoop te organiseren voor Music for Life. Maar liefst 85 meter kerststronk - of boomstronk, omdat hout de bestaansreden is van de winkel – zullen we doorheen de middengang opstellen en op 8 december verkopen voor het goeie doel.”

Voor dat groot werkje werd de hulp ingeroepen van Barry Callebaut voor de chocolade en van PIVA Antwerpen voor de creatie zelf. Beide partijen waren meteen enthousiast en namen de uitdaging met beide handen aan.

Stichting tegen Kanker

Elk van de medewerkers van Houtshop Van der Gucht mocht zijn stem uitbrengen om een goed doel te kiezen. Dat werd de Stichting tegen Kanker. “Niet alleen omdat enkele collega’s te maken kregen met deze ziekte, maar ook omdat we op die manier kankeronderzoek willen steunen en zo de 85ste verjaardag voor meer mensen haalbaar willen maken.”

Praktisch

Op zaterdag 8 december kunnen de klanten van Houtshop Van der Gucht kiezen om een stuk ter plaatse op te eten of een stuk voor 6 personen te kopen om mee te nemen. Het is ook mogelijk om een stuk voor 6 personen op voorhand te reserveren. De bijdrage is vrij, met een adviesprijs van 15 per stuk voor 6 personen, en gaat integraal naar de Stichting tegen Kanker. De overschot van de kerststronk zal worden weggeschonken aan de voedselbedeling of daklozenopvang.