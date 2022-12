Temperaturen net boven het vriespunt: op deze kerstmarkten in je buurt snuif je de kerstsfeer op

vlaanderenSinterklaas is sinds enkele dagen alweer het land uit, en we tellen met zijn allen volop af naar de kerstdagen. Het belooft zoals steeds een periode vol lichtjes, lekker eten en sfeervolle kerstmarkten te worden. Heb jij zin om die kerstsfeer op te snuiven? In heel Vlaanderen kan je op tal van kerstmarkten terecht om helemaal in de kerststemming te komen.

VLAAMS-BRABANT

Leuven

Het grootste winterevenement van de regio vindt plaats in Leuven. Daar zorgt Wintertijd opnieuw een hele maand voor gezelligheid tijdens de donkerste dagen van het jaar. Van 7 tot 18 december kan je er terecht op de welbekende kerstmarkt met meer dan 100 kraampjes op het Ladeuze- en Hooverplein. Op de Grote Markt staat dan weer een prachtige Wintertuin en tussen Kerst en Nieuwjaar wordt de Brabanthal omgetoverd tot een grote binnenspeeltuin. Daarnaast zijn er nog allerlei evenementen, zoals het Groot Begijnhof bij kaarslicht, Kerst in Abdij van Park en Leuven Countdown op oudejaar. Je bezoekt er ook de toren van de universiteitsbibliotheek en de festiviteiten worden op 7 januari afgesloten met de nieuwjaarsdrink.

Waar? Overal in Leuven

Wanneer? Van woensdag 7 december tot zaterdag 7 januari

Prijs? De meeste activiteiten zijn gratis

Brussel

Het grootste winterevenement van de regio vindt plaats in Brussel. Daar zorgt Winterpret opnieuw vijf weken lang voor gezelligheid tijdens de donkerste dagen van het jaar. Van 25 november tot 1 januari kan je er terecht op de welbekende kerstmarkt met meer dan 200 chalets. Die staan verspreid over verschillende pleinen in de binnenstad. Her en der staan ook allerlei attracties, waaronder bijvoorbeeld een reuzenrad op de Vismarkt en een schaatsbaan op het de Brouckèreplein. Op de Grote Markt geniet je dan weer elke avond van een spetterende klank- en lichtshow. Nieuw dit jaar zijn onder andere de Secret Garden en de curlingterreinen op het Muntplein. De festiviteiten worden afgesloten op nieuwjaarsdag.

Waar? Overal in Brussel

Wanneer? Van vrijdag 25 november tot zondag 1 januari

Prijs? De meeste activiteiten zijn gratis

ANTWERPEN

Antwerpen

‘Winter in Antwerpen’ staat steeds garant voor heel wat sfeer en gezelligheid. Je kan er genieten van optredens op de Handschoenmarkt in de schaduw van de feeëriek verlichte kathedraal, rondstruinen tussen de kraampjes op de, Grote Markt en het Steenplein en wandelen door een lichtjestunnel op de Suikerrui. Elk plein heeft zijn eigen identiteit en krijgt voor de gelegenheid een alternatieve naam. Bezoekers wandelen zo van wereld naar wereld in een telkens andere, maar steeds betoverende, sfeer. Op de Groenplaats staat zoals steeds een ijspiste. Trek je schaatsen maar aan en ga voor een rondje. Plezier verzekerd!

Waar? Groenplaats, Handschoenmarkt, Grote Markt, Suikerrui en Steenplein, 2000 Antwerpen

Wanneer? Van vrijdag 9 december 2022 tot maandag 8 januari 2023, op maandag tot donderdag van 12 tot 22 uur, op vrijdag en zaterdag van 12 uur tot middernacht, zondag van 12 tot 22 uur

Mechelen

Ook tijdens de aankomende eindejaarsperiode kan je weer deelnemen aan tal van kerstevenementen in Mechelen onder de noemer ‘Mechelen houdt je warm’. In verschillende deelgemeenten en wijken staan tal van activiteiten op het programma. De kerstmarkt staat van vrijdag 16 tot zondag 18 december in de binnenstad op de Grote Markt, Botermarkt, Bruul, Sinte-Mettetuin en IJzerenleen. Je kan er rondneuzen tussen de kerstkraampjes en smullen van de talrijke lekkernijen.

Waar? Grote Markt, Botermarkt, Bruul, Sinte-Mettetuin en IJzerenleen, 2800 Mechelen

Wanneer? Vrijdag 16 tot zondag 18 december 2022

Geel

Geel Wintert! is ook weer terug tijdens het tweede en derde weekend van december. Niet één, maar dus wel twee weekends winterpret en een hele hoop gezelligheid. Je kan er kuieren tussen de houten chalets, proeven van een heerlijk glaasje jenever of glühwein en smullen van lekkere hapjes. Op Geel Wintert! vind je misschien ook nog wel een leuk cadeau voor onder de kerstboom.

Waar? Markt, 2440 Geel

Wanneer? Vrijdag 9 en 16 december van 17 uur tot middernacht, zaterdag 10 en 17 december van 14 uur tot middernacht, zondag 11 en 18 december van 14 tot 22 uur

LIMBURG

Hasselt

Op vrijdag 18 november opent Winterland Hasselt opnieuw de deuren voor een feestelijke veertiende editie. Liefst 600.000 bezoekers genieten dan op het Kolonel Dusartplein naar jaarlijkse gewoonte van een gezellige kerstsfeer. Het Grand Café, de Spiegeltent en de populaire brasserie De Tafelhut zijn opnieuw van de partij, en ook de schaatsbaan zal er weer zijn, liefst 1.000 vierkante meter groot.

Daarnaast pakt Winterland deze 14de editie uit met twee gloednieuwe attracties. Zo kan je dit jaar terecht in de splinternieuwe Almhütte, waar je kan genieten van de gezellige sfeer van een Oostenrijkse bergchalet. Daar wordt tevens een beeldscherm geplaatst waarop je het WK Voetbal kan volgen.

Waar? Kolonel Dusartplein in Hasselt

Wanneer? Van 18 november tot en met 1 januari

OOST-VLAANDEREN

Gent

In december verspreiden meer dan 150 kerstkraampjes zich van het Sint-Baafsplein over de Botermarkt en langs Klein Turkije tot het einde van de Korenmarkt. De hele buurt is ondergedompeld in een kerstige sfeer met duizenden lichtjes, tientallen kerstbomen en meerdere bars. Zoals elk jaar staat er opnieuw een reuzenrad en ook de ‘weihnachtspiramide’ is weer opgebouwd. Die staat dit jaar niet meer naast de stadshal, maar op het Sint-Baafsplein. Gezien de energiecrisis zal er deze editie geen schaatsbaan zijn, maar er wordt wel een leuk alternatief voorzien! De Winterfeesten pakken dit jaar namelijk uit met de grootste mobiele rolschaatspiste van België, die niet minder dan 400m² plezier zal bieden. Tickets daarvoor kunnen besteld worden via de website. Tussendoor verwarm je jezelf met een heerlijk glaasje glühwein, een kop warme chocolademelk of een van de lekkere hapjes die de kramen aanbieden.

Waar? Centrum van Gent

Wanneer? Van donderdag 8 december tot en met zaterdag 31 december. Van maandag tot en met donderdag van 12 tot 24 uur, op vrijdag van 12 tot 1 uur en op zaterdag en zondag van 11 tot 24 uur.

Deinze

Voor de eerste keer zal je in Deinze kunnen genieten van drie dagen kerstmarkt! Je kan er op zoek gaan naar een kerstcadeau in een van de gezellige kerstkraampjes, genieten van een drankje en wat lekkers of luisteren naar een van de lokale groepen die op het podium het beste van zichzelf geven. Vrijdag tussen 19.30 en 21 uur zorgt ‘Op ‘t Gemakske’ voor de sfeer, op zaterdag zakken ‘Nevel’ (18-19 uur) en ‘Par Hasard’ (20-21 uur) af naar de kerstmarkt. Ook de Kerstman komt langs! Hij zal op zaterdag tussen 15.30 en 17.30 aanwezig zijn en brengt speciaal voor zijn bezoek enkele feestelijke pony’s mee. Het evenement wordt afgesloten op zondag met ‘Groep Ventus’ (17-18 uur) en ‘The Flash-lights’ (19-20.30 uur).

Waar? Markt, 9800 Deinze

Wanneer? Vrijdag 16 december van 18 tot 22 uur, zaterdag 17 december van 15 tot 22 uur en zondag 18 december van 15 tot 20 uur.

Aalst

Tijdens de kerstperiode wordt ook in Aalst alles uit de kast gehaald om een magische sfeer te creëren. Vanaf 2 december wordt de stad omgetoverd tot een kerstsprookje. Dan worden historische gebouwen en het centrale plein prachtig verlicht met duizenden lichtjes en versierd met kerstbomen en slingers.

De Wintermarkt vindt plaats op het Vredeplein en de Hopmarkt. Wil je liever iets actievers? Ga dan naar de ijspiste met winterbar op het Werfplein. Op de Grote Markt krijg je de kans om de Kerstman te ontmoeten in zijn eigen kersthuis.

Je zal je buik rond kunnen eten aan de vele eet- en drankstandjes. Bovendien vind je in de verschillende kraampjes ongetwijfeld een origineel kerstcadeau voor onder de kerstboom. De mooiste items worden hier rijkelijk uitgestald, zo heb je sjaals, hapjes en decoratiestukken.

Waar? Grote Markt, Werfplein, Hopmarkt en Vredeplein in Aalst

Wanneer? Van vrijdag 2 december tot donderdag 8 januari

Dendermonde

Van donderdag 17 november tot zondag 11 december kan je op de Grote Markt van Dendermonde terecht voor een hapje en een drankje in de kerstchalet. Verschillende lokale horecazaken slaan hiervoor de handen in elkaar. Ze organiseren ook leuke bezoekersactiviteiten zoals een groot WK-scherm tijdens de wedstrijden van de Rode Duivels, een kindernamiddag op zondag 4 december en een après-skicafé op vrijdag- en zaterdagavond.

Vanaf woensdag 7 december wordt de stad bekleed met een gezellige kerstsfeer. Dan zal er kerstverlichting in de straten te zien zijn en wordt de kerstboom op de Grote Markt geplaatst. Op zaterdag 10 en zondag 11 december zal je dan weer een ritje in het reuzenrad kunnen maken op de parking Groene Dender met een prachtig uitzicht op de binnenstad.

Van dinsdag 27 december tot en met donderdag 29 december kan je het jaar mooi afsluiten met dans-, licht- en muziekvoorstellingen aan het Sas.

Waar? Grote Markt in Dendermonde

Wanneer? Van donderdag 17 november tot en met zondag 11 december

WEST-VLAANDEREN

Brugge

De Breydelstad laat tijdens zich tijdens Wintergloed helemaal onderdompelen in de kerstsfeer met twee verschillende kerstmarkten, een op de Markt en een op het Simon Stevinplein. Beide markten krijgen een volledig nieuwe look. De kerstmarkt op de Markt is eerder traditioneel en op het Simon Stevinplein ligt het accent op korte keten en ambachtelijke producten.

Waar? Markt en Simon Stevinplein

Wanneer? Van vrijdag 25 november tot zaterdag 8 januari

Kortrijk

Kerstmarkt Kortrijk gaat dit jaar volledig door in het historische centrum.

Waar? Grote Markt, Kortrijk

Wanneer? Van donderdag 8 december tot zondag 8 januari

