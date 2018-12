Televisie gestolen in kantine Toon Verheijen

27 december 2018

Dieven hebben, vermoedelijk op 24 december, een inbraak gepleegd in een kantine aan de Wampenberg in Arendonk. De daders forceerden een deur en gingen aan de haal met een televisietoestel. Enkele dagen eerder was er ook al een inbraak in een garage aan een woning langs de Steenweg op Weelde in Poppel. Daar gingen de daders aan de haal met twee fietsen.