Strandredders op post en Blaarmeersen geopend: waar kan je tijdens het Hemelvaartsweekend al zwemmen in openlucht?

Een prachtig lentezonnetje en een verlengd weekend. Meer is er niet nodig om te beginnen dromen van een frisse duik in openlucht. In de Blaarmeersen in Gent kan het vanaf dit weekend en aan zee staan ook de redders weer paraat. Maar waar in Vlaanderen kan je zo vroeg op het jaar nog terecht om te zwemmen in de buitenlucht? Wij zorgden voor een overzicht.