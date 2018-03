Zwaardere straf na slagen en smaad richting politie 21 maart 2018

Nico Y. (20) uit Stekene krijgt in beroep een zwaardere straf voor slagen en verwondingen en weerspannigheid richting de politie. Zijn advocate vroeg de vrijspraak, maar de man krijgt nu toch één jaar cel en een geldboete van 300 euro.





In oktober van 2016 heeft Y. klappen en een kopstoot uitgedeeld aan enkele jongeren vlakbij het lokale jeugdhuis. Toen de politie hem hiervoor wou oppakken, verzette hij zich hevig. Volgens zijn advocate is de man geen agressieveling. "Hij wou tussenkomen in een ruzie en had niet de intentie iemand te raken. Hij heeft een overdreven rechtvaardigheidsgevoel." De procureur-generaal vermeldde tijdens de behandeling dat het erger kon afgelopen zijn, omdat Y. ook een hamer bij zich droeg tijdens de feiten. In eerste aanleg kreeg hij een celstraf van 10 maanden.





Eind februari kreeg Nico Y. ook in het Gentse hof van beroep al acht jaar cel na de foltering van een minderjarige. (DJG)