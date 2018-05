Zes opleggers gaan in vlammen op ONDERZOEK NAAR MOGELIJKE BRANDSTICHTING BIJ TRANSPORTFIRMA KRISTOF PIETERS

02 mei 2018

02u30 0 Stekene Politie en parket onderzoeken mogelijke brandstichting bij transportbedrijf Bauwens in de Nieuwstraat in Stekene. Daar gingen een aantal opleggers voor duiventransporten in vlammen op. Vier opleggers zijn volledig verloren, twee zwaar beschadigd. Er is een vermoeden van kwaad opzet na eerdere verdachte feiten.

Het vuur ontstond zondagavond in een geparkeerde oplegger voor duiventransporten op het terrein in de Nieuwstraat. De vlammen sloegen al snel over naar de andere opleggers in de rij. Toen de brandweer van post van Stekene aankwam, werd zij geconfronteerd met een vuurzee. "Toen stonden al vier van de acht opleggers in lichterlaaie", zegt Luc Dhollander van de brandweer Stekene. "De kratten van kunststof voor het transport van duiven vormden een gretige prooi voor de vlammen. De brand ging ook gepaard met een grote rookontwikkeling, al dreef die af naar dun bewoond gebied. De opleggers stonden ver van het bedrijfsgebouw geparkeerd, waardoor er geen risico was voor overslag op de loods."





Na een kwartier was het vuur onder controle, al nam het nablussen nog ruim anderhalf uur in beslag. "De twee buitenste opleggers hebben we kunnen vrijwaren, vier andere zijn volledig in vlammen opgegaan. Nog twee andere liepen zware schade op."





Ventilatie

Een precieze oorzaak kon de brandweer niet vinden. "Dat is door de omvang van de schade moeilijk te achterhalen. Enkele opleggers waren wel uitgerust met batterijen voor het lossysteem en ventilatie van de duivenkooien."





De zaakvoerder van Transport Bauwens wil liever niet reageren, maar heeft een vermoeden dat het om brandstichting gaat. Het parket stelde een branddeskundige aan. Ook de politie van zone Waasland-Noord zegt dat er voldoende elementen zijn voor een ernstig onderzoek. "Er zijn al voorgaande feiten gebeurd", bevestigt korpschef Leo Mares. "Onze recherche neemt deze zaak dan ook bijzonder ernstig." Het motief voor de brandstichting is nog onbekend.





Transport Bauwens is al 70 jaar gespecialiseerd in transport van duiven voor snelheidswedstrijden. Het bedrijf beschikt over meer dan 100 voertuigen en doet nu veel meer dan louter duiventransport. Toch is er nog altijd een gespecialiseerde vloot van 11 trailers voor duiventransporten voor klanten over heel België en Zuid-Nederland. De trailers zijn uitgerust met een volautomatisch lossysteem en hebben alle nodige luxe om duiven te voorzien van water en voedsel. Ook kan de temperatuur onder controle gehouden worden door ventilatie en airconditioning. Het financieel verlies voor het bedrijf is dan ook groot. Al zouden de duiventransporten niet in gedrang komen.