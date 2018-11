World Press Photo strijkt neer met expo in basiliek Kristof Pieters

07 november 2018

De prestigieuze World Press Photo tentoonstelling zal dit jaar te bezichtigen zijn in de Willibrordus basiliek van Hulst en dit van 30 november tot en met 20 december. Naast iconische foto’s zullen er ook video’s te zien zijn. Hoofdsponsor van het evenement is meubelgigant Morres. De zaak viert haar 110-jarig bestaan en financiert de expo als cadeau aan de stad Hulst. De tentoonstelling gaat gepaard met een ludieke fotowedstrijd voor kinderen en volwassenen georganiseerd door de Stichting Fotofestival Hulst in samenwerking met Morres. Voor de volwassenen is het thema ‘Woon- en Leef plezier’, jongeren tot 12 jaar mogen zich laten gaan binnen het thema ‘Sport- en Speelplezier’. Er zijn heel wat prijzen te winnen zoals cadeaubonnen van 500, 250 en 100 euro, een Fatboy zitzak, een camera of een dekbedovertrek. Deelnemen kan nog tot 12 november. Meer info op http: morres.com/fotowedstrijd en http: www.fotofestivalhulst.nl