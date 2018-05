Wie heeft gorilla Kong gezien? 04 mei 2018

02u52 0 Stekene Beachclub The Lakehouse is een week voor de opening van het nieuwe seizoen zijn mascotte kwijt. Kong, een levensgrote gorilla die sinds vorig jaar de wacht optrekt aan de ingang, werd door onbekenden gestolen.

"We hebben een oproep gedaan naar getuigen via onze Facebookpagina en zelfs een beloning uitgereikt, maar voorlopig zonder resultaat", zegt zaakvoerder Sebastiaan Putteman. "Hij was een beetje onze mascotte geworden. Iedereen wou ermee op de foto bij een bezoek aan onze beachclub. De diefstal vlak voor de opening is een opdoffer, de gorilla kostte namelijk flink wat geld. We hebben nog wel een tweede exemplaar, maar die is minder mooi. Camerabeelden hebben ook niks opgeleverd. De diefstal is vermoedelijk wel gefilmd, maar de beelden worden na 48 uur overschreven en aangezien de zaak pas volgende week opent, is de verdwijning van Kong pas laat vastgesteld. We hopen dat hij alsnog ergens opduikt. Het zou immers wel erg opvallen als iemand onze gorilla plots in de voortuin zou zetten."





Intussen maakt The Lakehouse zich op voor het tweede seizoen van de zomerbar. In het weekend van 18 tot 21 mei is er een openingsfeest. "En er zijn dit jaar enkele opvallende nieuwigheden", verklapt Putteman. "Er werd onder meer een nieuw ponton gebouwd en we pakken ook uit met waterpijpen." (PKM)