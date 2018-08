Werkmateriaal gestolen 23 augustus 2018

02u43 0

Dieven hebben in de nacht van dinsdag op woensdag ingebroken bij een handelszaak van bouwmaterialen in de Nieuwstraat in Stekene. Op het eerste gezicht werd er elektrisch werkmateriaal gestolen. De inbraak werd woensdagochtend vastgesteld. (PKM)