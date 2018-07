Weg met dat hek rond atletiekpiste ER KOMT EEN NIEUWE BAAN, EN DAAR MAG IEDEREEN OP LOPEN KRISTOF PIETERS

23 juli 2018

02u29 0 Stekene Hardlopers kunnen zich vanaf volgend jaar volledig laten gaan op een nieuwe atletiekpiste in de Stekense sportzone. Minister van Sport Philippe Muyters (N-VA) kende immers een subsidie van bijna 180.000 euro toe voor de aanleg van een baan in kunststof. Atletiekclub Volharding is al lang vragende partij, maar ook recreanten zullen er de benen kunnen strekken.

De huidige gemeentelijke atletiekpiste bestaat uit een sintelbaan met een toplaag in gravel. "Maar zo'n toplaag voldoet niet langer aan de hedendaagse kwaliteitsnormen", zegt schepen van Sport Lorette De Permentier (GeBe). "Hierdoor mogen er vanuit de Vlaamse Atletiekfederatie geen wedstrijden meer georganiseerd worden. Daarom hebben we in maart bij hoogdringendheid een aanvraag ingediend bij de Vlaamse overheid."





De totale kostprijs van de nieuwe piste wordt geraamd op 800.000 euro. De Vlaamse overheid subsidieert maximaal dertig procent van de investeringskosten voor de renovatie en bouw van bovenlokale sportinfrastructuur, en vorige week waaide er vanuit Brussel goed nieuws binnen in het gemeentehuis van Stekene: Vlaams minister van Sport Philippe Muyters (N-VA) kent een investeringssubsidie van bijna 180.000 euro toe om de atletiekpiste om te vormen tot een kunststofpiste.





"Atletiekclub Volharding is al lang - en terecht - vragende partij voor een vernieuwing van de huidige piste", aldus schepen De Permentier. "Dankzij deze subsidie zullen wij in staat zijn om onze atletiekliefhebbers de accommodatie te geven waar ze recht op hebben. Belangrijk element is dat ook de Broederschool in de Nieuwstraat - met de jonge sportrichtingen - eveneens ruimschoots van deze piste gebruik zal kunnen maken."





Prikkeldraad

Bovendien zal de piste ook toegankelijker worden voor recreanten. "Nu is die eigenlijk ontoegankelijk", klinkt het. "Er staat een metershoog hek met prikkeldraad rond, maar dat zullen we verwijderen. Dat is immers niet meer van deze tijd. Bovendien werd de rest van de vrijetijdszone net heraangelegd met de nadruk op een open karakter. Het multisportveld en het skateplein zijn echte trekpleisters die dagelijks gebruikt worden. Het atletiekterrein moet hetzelfde open karakter krijgen. Daarom laten we de omheining en de toegangspoort verwijderen. Voor de atletiekclub zal dat ook gemakkelijker zijn, want nu moeten zij nog elke keer de sleutel gaan ophalen in de sporthal."





De nieuwe piste zal dus ook op weekdagen vrij gebruikt kunnen worden door iedereen die zin heeft om enkele rondjes te lopen. "We hopen natuurlijk wel dat er respect zal zijn voor de infrastructuur. Als we met vandalisme te maken krijgen, dan moeten we bekijken of de camerabewaking uitgebreid kan worden."





De werken zullen normaal in de loop van het voorjaar van 2019 starten.