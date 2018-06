Wakkere Burgers bundelen ideeën ADVIESRADEN GEVEN PARTIJEN INSPIRATIE KRISTOF PIETERS

28 juni 2018

02u51 0 Stekene Een barista in de bib, personen met een handicap aan een job helpen bij de Stekense middenstand, groepswonen voor senioren, ... De tien adviesraden hebben zich verzameld als 'Wakkere Stekense Burgers' en geven de politici inspiratie in aanloop naar de verkiezingen.

Politieke partijen die nog vernieuwende ideeën zoeken voor het samenstellen van een programma, kunnen inspiratie vinden in een 'ambitieplan' dat dinsdagavond overhandigd werd op de gemeenteraad. Het initiatief komt van de 'Wakkere Stekense Burgers', een nieuw platform van de tien bestaande adviesraden in Stekene. Het idee om de krachten te bundelen komt van Filip Tirez, zelf voorzitter van de Adviesraad voor Personen met een Handicap. "De adviesraden zijn in het leven geroepen om het beleid suggesties te doen. Ze vormen een klankbord van burgers voor het gemeentebestuur", legt Tirez uit.





"In Stekene zijn er adviesraden voor senioren, sport, milieu, cultuur, personen met een handicap, kinderopvang, toerisme, jeugd,... Samen bestaan de adviesraden uit meer dan 130 geëngageerde Stekenaren en vertegenwoordigen ze meer dan 80 Stekense verenigingen en beroepsorganisaties. We kunnen stellen dat we vrij representatief zijn. We werken met wisselend succes, maar politici zien wel degelijk het belang in van een dialoog met de burger."





Burgerparticipatie

Filip Tirez vond de mosterd voor het initiatief bij de vzw De Wakkere Burger, een organisatie die onder meer burgerparticipatie promoot. "Vorig jaar heb ik alle andere adviesraden uitgenodigd om eens samen te zitten. Daaruit is onder meer het idee ontstaan om een ambitieplan op te stellen. Elke adviesraad heeft vanuit het eigen domein een aantal voorstellen gedaan. In totaal hebben we daaruit nu 15 concrete ideeën gedistilleerd die het dorpsleven kunnen verbeteren of de inspraak bevorderen."





Dit gaat van een fuifzaal tot de herwaardering van het gemeentepark. Ook de bouw van een nieuwe bib met een leessalon en koffiehoek staat op het verlanglijstje. Vanuit de culturele verenigingen klinkt de vraag naar een kleinschalige theaterzaal. Gezinnen met kinderen zijn dan weer vragende partij voor de verdere uitbouw van het netwerk trage wegen. Ook ligt de vraag op tafel om personen met een handicap aan het werk te helpen, al dan niet begeleid door een jobcoach. Bij de heraanleg van de dorpskern wordt aandacht gevraagd voor meer toegankelijke voetpaden. Last but not least willen de adviesraden in de toekomst meer inspraak krijgen. Zelf gaan ze alvast meer leden aantrekken om een zo breed mogelijk publiek te kunnen vertegenwoordigen.





"Niet alle voorstellen zullen opgenomen worden door de partijen, maar als we er al een aantal op de politieke agenda krijgen, is ons opzet geslaagd", zegt Tirez nog.