Waasland boven in Blind Getrouwd: Stijn (30) en Lenny (37) zeggen volmondig ‘ja’ in eerste aflevering Kristof Pieters

29 januari 2019

16u26 0 Stekene Net geen miljoen Vlamingen zag maandagavond hoe twee streekgenoten met een volslagen onbekende in het huwelijksbootje zijn gestapt in de nieuwe reeks van het vtm-programma ‘Blind Getrouwd’. Stijn Van Goethem (30) uit Stekene werd door het team van experts gekoppeld aan Joke Zwanckaert (31) uit Gent. Lenny Janssens (37) uit Tielrode legde zijn trouwbelofte af aan Jolien Baeten (27). De komende weken komen we te weten of het inderdaad een juiste match is geworden.

Stijn Van Goethem is geboren en getogen in Stekene en werkt als accountmanager in Gent. Dat laatste heeft hij dan alvast gemeen met zijn kersverse bruid Joke Zwanckaert, die in dezelfde stad werkt als leerkracht. Stijn hoopte op en kreeg een ‘rosse met wat pit’. “Ik denk dat de kijkers ook wel hebben gezien dat er meteen een klik was”, blikt hij terug op de eerste aflevering. “Joke en ik hadden het vooraf al eens kunnen bekijken maar tijdens de uitzending stond onze telefoons plots roodgloeiend. De naaste familie en vrienden wisten het uiteraard al drie maanden maar in de ruimere kennissenkring vielen er heel wat mensen uit de lucht. Mijn vrienden zijn alleszins laaiend enthousiast. Met mijn 30 jaar moest ik nog niet meteen in paniek slaan, maar ik zag wel dat iedereen rondom mij getrouwd was en kinderen begon te krijgen. Ik ben intussen toch al vijf jaar vrijgezel en vond het tijd dat ik me ook kon settelen. Ik wil vooral iemand met wie ik goed kan babbelen en plezier maken.”

Voor veel mensen uit zijn omgeving was het toch even schrikken dat hij blind in het huwelijksbootje zou stappen. “Voor mij is het echter misschien wel de ideale formule”, vindt Stijn. “Het is misschien wat in contradictie doordat ik nu op televisie kom, maar eigenlijk ben ik vrij timide. Ik zal niet snel op een vrouw afstappen, deels ook uit schrik om een blauwtje op te lopen. Via Tinder en datingsites heb ik wel al op eigen houtje geprobeerd om mijn soulmate te vinden, maar dat was telkens een afknapper. Daarom dat ik het nu eens uit handen wou geven. Veel voorkeuren had ik niet opgegeven, al had ik wel laten vallen dat ik op roodharigen viel. Ik kon dus al meteen een vinkje zetten nog voor Joke een woord had gezegd”, lacht Stijn.

Lenny Janssens (37) uit Tielrode is de tweede streekgenoot die zijn lot in handen heeft gelegd van een team van experts om voor hem de ideale partner te vinden. Lenny is een bekend gezicht in zijn thuisgemeente. Hij werkte dan ook 16 jaar lang bij de lokale politie. De aandachtige kijker zal hem ook herkend hebben van zijn deelname aan het programma Expeditie Robinson in 2006. Hij was toen één van de drie finalisten en zat liefst 48 dagen op een onbewoond eiland voor de kust van Panama. “Intussen baat ik een bed & breakfast uit én heb ik een frituur in het Mechelse”, vertelt hij. “Daarnaast ben ik ook hoofdtrainer van een voetbalploeg in tweede provinciale in de omgeving van Lokeren.” Lenny woont op de ‘boerenbuiten’ en is graag bezig in de tuin. “Ik heb er enkele kippen en een kat, maar er is zeker nog plaats voor een vrouw”, lacht hij. “Ik heb twee lange relaties achter de rug maar ben intussen al vier jaar vrijgezel. Ik ben eraan begonnen met weinig verwachtingen maar geloof wel in het experiment.” De experts kozen voor hem de Limburgse Jolien Baeten, een accountmanager die werkt in Brussel. Fysiek leek het in de eerste aflevering maandagavond alleszins een match te zijn. Of de vonk ook na de wittebroodsweken blijft branden, ontdekken we binnenkort.

‘Blind Getrouwd’: elke maandag om 20.35 uur op VTM.