Vrouw (56) levenloos teruggevonden op paardenweide 21 maart 2018

Een 56-jarige vrouw is gisterenmiddag levenloos teruggevonden In de Vennestraat in Stekene. De vrouw lag in een paardenweide, vlak naast weg. Het was een passante, die even verderop een manege uitbaat, die opmerkte dat er iets niet pluis was. Ze zag dat de paarden wild in de weide aan het rondlopen waren. Vervolgens zag ze de vrouw op de grond liggen. Een andere voorbijganger startte met reanimatie, maar er kon geen hulp meer baten. Even was er onduidelijkheid over de doodsoorzaak. Er werd rekening mee gehouden dat de vrouw door een van de paarden vertrappeld was. Volgens de politie gaat het om een natuurlijk overlijden. (PKM)