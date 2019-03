Vrachtwagen verliest lading zand op rotonde Kleine Akker Kristof Pieters

22 maart 2019

10u31 0

Een vrachtwagen heeft vrijdagochtend rond 9 uur een deel van zijn lading zand verloren aan het rondpunt van Oost-Eindeken. De brandweer kwam ter plaatse om het wegdek op te ruimen. Ook elders in het industriepark Kleine Akker lagen in de bochten hopen zand. De vervuiler is niet gekend, vermoedelijk werd de lading verloren door een overladen vrachtwagen. De gemeentediensten kwamen het zand ophalen.