Voortaan geen afvalwater meer in Stekense Vaart 27 juni 2018

02u48 0

Het rioolpompstation op de site van Het Zomerhuis in Stekene is gisteren officieel in gebruik genomen. Dit nieuwe pompstation pompt het afvalwater van de tennischalet en de schutterskantine naar de riolering in de Kaaistraat. Hierdoor (en ook door de werken vorig jaar in de Bormte) wordt dit afvalwater uit het centrum nu afgevoerd naar het zuiveringsstation en komt het uiteindelijk niet meer ongezuiverd in de Stekense vaart terecht. (PKM)