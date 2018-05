Volksdansvereniging Reintje Vos kan lokaal behouden 23 mei 2018

Het gemeentebestuur van Stekene koopt 'Het Vossenhol'. De gemeenteraad keurde dinsdagavond de aankoop van dit gebouw in de Sint-Jansteenstraat goed. Door deze aankoop kan vzw Reintje Vos er haar vaste stek behouden, want de gemeente zal de site nadien in erfpacht geven aan de volksdansvereniging. "De huidige eigenaars lieten dit voorjaar weten dat ze het lokaal en de omliggende gronden willen verkopen", verklaart burgemeester Stany De Rechter (GeBe) de beslissing. "Voor de aankoop van het ongeveer tien hectare omliggende natuurgebied, sloten zij een apart akkoord met het Agentschap Natuur en Bos. De volksdansvereniging huurt het lokaal ernaast al tientallen jaren, maar had de financiële middelen niet om het gebouw en de aanpalende parking te verwerven. Daarom dat de gemeente ter hulp schiet en het perceel zal aankopen."





De gemeente zal er 110.000 euro voor ophoesten. De site heeft een oppervlakte van 3.025 vierkante meter. Vzw Reintje vos huurde dit al jarenlang tegen een maandelijkse huurprijs van 212 euro en kan het lokaal en de parking de komende 27 jaar voor dezelfde prijs verder gebruiken. Dat staat in de erfpachtregeling die de gemeenteraad goedkeurde. Reintje Vos doet zelf ook een duit in het zakje en gaat de erfpachtvergoeding voor een periode van 236 maanden of bijna 20 jaar in één keer meteen betalen aan de gemeente. "Deze prefinanciering maakt het immers voor ons ook een stuk makkelijker om deze onverwachte aankoop te budgetteren", legt de burgemeester nog uit. (PKM)