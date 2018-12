Vijf vuilnisbakken in skatepark, toch massa zwerfvuil Kristof Pieters

27 december 2018

18u21 0 Stekene De gemeente Stekene heeft donderdag foto’s verspreid over de berg rotzooi die jongeren hebben achtergelaten in het skatepark aan de sporthal. Ze doet een oproep om afval achter te laten in de vuilnisbakken.

Het gemeentepersoneel moet elke ochtend heel wat afval opruimen in de omgeving van het skatepark. Dit terwijl er nochtans vijf vuilnisbakken staan. “Zwerfvuil is niet alleen slecht voor het milieu, maar het is ook een bron van ergernis voor andere skaters”, zegt de gemeente. Wie zich bezondigt aan het achterlaten van afval riskeert een boete. Er vinden geregeld controles plaats, in uniform en anoniem.

Ook schepen van jeugd Gunter Van Campenhout (GeBe) doet een oproep naar jongeren om wat mee respectvol om te springen met de infrastructuur waarin de gemeente investeert. “Het is een kleine moeite om afval in de vuilnisbak te deponeren en dat komt ook de jongeren zelf ten goede.”