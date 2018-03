Vijf jaar tevergeefs lobbywerk VOORLOPIG GEEN VERBREDING VAN PARALLELWEG E34 KRISTOF PIETERS

02u30 0 Stekene Er komt voorlopig geen verbreding van de parallelweg naast de E34 in Stekene. De gemeente en het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) hebben geen consensus bereikt over het dossier. Stekene had nochtans aangeboden de weg over te nemen en de werken zelf uit te voeren, maar AWV wil een eventuele derde rijstrook op de E34 niet hypothekeren.

Volgende maand legt de gemeente Stekene na vijf jaar studie- en lobbywerk een vernieuwde versie van het mobiliteitsplan op tafel. Evenwel niet met volle goesting, want er is geen overeenkomst bereikt met het Agentschap Wegen en Verkeer over de verbreding van de parallelwegen naast de E34. Dat is volgens Stekene nochtans dé sleutel voor de ontsluiting van de gemeente. Via de parallelwegen kunnen de verschillende dorpskernen en wijken vlot bereikt worden en moet het verkeer niet door het centrum. Nu varieert de breedte van de weg van zeven tot amper drie meter. "We hebben zelfs aangeboden om de parallelwegen over te nemen en in eigen beheer heraan te leggen maar ook hierop wil AWV niet ingaan", zegt schepen van Mobiliteit Kris Van Duyse (GeBe). "AWV wil een eventuele derde rijstrook op de E34 niet hypothekeren."





Het aangepaste mobiliteitsplan werd al voorlopig goedgekeurd door de gemeenteraad en behandeld door de Regionale Mobiliteitscommissie. In april volgt wellicht de definitieve goedkeuring. "We zaten met drie knelpunten en voor twee ervan heeft AWV wel een oplossing beloofd. Het gaat om de heraanleg van de Provinciale Baan N403 met veilige fietspaden en om de verbreding van de Lamstraat voor de ontsluiting van onze industriezone. De verbreding van de parallelwegen hebben we niet verkregen, maar we hebben het wel opgenomen als het meest wenselijke scenario. Een volwaardige parallelweg zou het centrum voor een groot stuk ontlasten. Ook voor Klein-Sinaai zou dit een ideale ontsluiting zijn. Nu ligt daar een strook asfalt die niet breder is dan een landbouwweg. Kruisend verkeer is er erg moeilijk. We vragen geen nieuwe autosnelweg maar een voldoende brede baan met twee rijstroken zoals in buurgemeente Sint-Gillis-Waas. Het vrijliggend fietspad ligt er al, dit werk moet niet worden overgedaan", zegt Van Duyse.





Oosterweel

Met De Lijn is wel klein succesje geboekt bij de opmaak van het nieuwe mobiliteitsplan. De vervoersmaatschappij staat namelijk niet afkerig om de snelbus richting Antwerpen terug in het leven te roepen. "Er is nog geen beslissing gevallen maar het voorstel werd ook niet weggewuifd", zegt Van Duyse. "De doorbraak kan er komen dankzij de werken aan de Oosterweelverbinding. In het kader daarvan zitten we regelmatig samen aan tafel met de BAM en een verbetering van het openbaar vervoer is één van de middelen om het fileleed tijdens de werken te milderen."