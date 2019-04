Vier miljoen euro subsidie voor nieuwe verbindingsriolering Kristof Pieters

10 april 2019

14u02 0 Stekene De Vlaamse Regering heeft een belangrijk rioleringsproject in Stekene opgenomen in het Aquafinprogramma voor 2020. Het gaat om een de aanleg van een nieuwe verbindingsriolering in de Hellestraat.

Voor het project is een subsidie voorzien van maar liefst 3.932.000 euro. Burgemeester Stany De Rechter en schepen voor openbare werken Kris Van Duyse (Gemeentebelangen) reageren verheugd. “Dankzij die subsidie kunnen wij van start gaan met het saneren van het vuil water in de Hellestraat. Gelijktijdig zal ook de belangrijke fietsas langs de Hellestraat in het nieuw gestoken worden”, licht schepen Van Duyse toe. De bedoeling is ook dat Stekene zelf gelijktijdig mee investeert in de sanering van het betrokken gebied.

Na de nieuwe riolering in de Koebrugstraat, de Kerkstraat en de aan de gang zijnde werken in de Zeshoek en Hamerstraat, is dit opnieuw een belangrijk project om afvalwater af te koppelen.