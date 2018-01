Vier gewonden na klap tegen container 26 januari 2018

02u57 0 Stekene Bij een ongeval in de Potaardestraat in Stekene zijn gisterochtend vier gewonden gevallen.

Een autobestuurster reed er frontaal in op een container met werkmateriaal van een aannemer die werken kwam uitvoeren aan de oprit en voortuin van een woning. De container stond er nog maar net.





Moeder

De wagen werd door de klap enkele meters weggeslingerd en werd vervolgens nog eens aangereden door een auto van het Wit-Gele Kruis die uit de tegenovergestelde richting kwam. In de wagen die eerst op de container inreed, zat een moeder met haar twee kinderen. Zij raakten alle drie, net als de thuisverpleegster, gewond. Met drie ziekenwagens werden de slachtoffers naar het ziekenhuis van Sint-Niklaas overgebracht. Door het ongeval was de straat een tijdlang in beide richtingen afgesloten.





(PKM)