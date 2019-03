Vier gewonden bij twee ongevallen Kristof Pieters

11 maart 2019

Een automobiliste is zaterdagochtend tegen twee geparkeerde wagens gereden in de Heirweg in Stekene. Ze raakte hierbij lichtgewond. Aan de Voorhout gebeurde zondag om 16.30 uur een kop-staartaanrijding waarbij drie wagens betrokken raakten. Twee bestuurders en een passagier raakten lichtgewond.