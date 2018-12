Verticale tuinen vallen in de prijzen Kristof Pieters

14 december 2018

15u57 0 Stekene De gemeente Stekene is twee keer in de prijzen gevallen tijdens de finale plaats van de wedstrijd ‘Groene Lente 2018’ georganiseerd door de Vereniging Van Openbaar Groen met steun van de VLAM, VMM en Departement Omgeving.

De gemeente Stekene won met twee projecten: Hoek Bormte-Dorp en de Muziekwijk in Kemzeke. Het pleintje en de verticale tuinen op de hoek Bormte is de 1e laureaat geworden in de categorie plein. De Muziekwijk is 4e laureaat geworden in de categorie buurtgroen. Daarnaast kreeg de muziekwijk het label ‘waterproof’ van de Vlaamse Milieu Maatschappij voor de bijzondere en inspirerende aanpak van het waterbeheer.

“De jury vond de aanpak van beide projecten uniek en toonaangevend. Het is een mooie stimulans om verder in te zetten om op creatieve manier om te gaan met groenaanleg en blauw–groene structuren”, reageert schepen Kris Van Duyse (GeBe) tevreden.