Vernieuwde kerkomgeving feestelijk ingehuldigd 17 juli 2018

Met veel feestgedruis werd de vernieuwde kerkomgeving in Kemzeke feestelijk ingehuldigd. De wijk kreeg recent een facelift met nieuwe voetpaden en groenaanplantingen. Kers op de taart was het nieuwe speelplein vlak voor de deur van de Chiro dat toepasselijk de naam 'De Thuismatch' kreeg. Het is een eerbetoon aan dorpsgenoot Patrick Van Hecke, die zes jaar geleden om het leven kwam bij een verkeersongeval. Hij was nauw betrokken bij de Chiro en voorvechter van de nieuwe lokalen.





(PKM)