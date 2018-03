Verlichte stoet door dorp 10 maart 2018

Het Carnavalscomité Stekene organiseert op zaterdag 10 maart een carnavalsstoet doorheen het Stekense centrum.





De stoet start om 18.30 uur in de Pastoor Annaertstraat, gaat langs de Potaardestraat, Polenlaan, Kerkstraat, Frans Van Brusselstraat, Heikant, Molenbergstraat, Dorpsstraat en eindigt in de Kerkstraat. De carnavalswagens zullen traditioneel feestelijk verlicht zijn.





Tijdens de stoet is het doorgaand verkeer in Stekene onderbroken. Er is een omleiding langs Burchtakker, Heistraat, Heikant, Hamerstraat Wildernis en Zeshoekstraat en dit in beide richtingen. Een deel van de Frans Van Brusselstraat en Kerkstraat wordt als verkeersvrije zone ingericht voor de opstelling en ontbinding van de stoet.





De bussen van de Lijn volgen een omleiding van 18 tot 21 uur.





