Verkoop je tweedehandsmeubels in showroom MORRES BOUWT HANGAR VOOR OFFLINE MARKTPLAATS KRISTOF PIETERS

23 juni 2018

02u42 0 Stekene Je tweedehandsmeubelen verkopen in een showroom in plaats van op een website. Het kan binnenkort bij Morres die een meubelhangar bouwt als een 'offline marktplaats'. De meubelgigant investeert fors en wil zijn klanten ook workshops, exposities en concerten aanbieden.

Morres in het Nederlandse Hulst is al jaren een trekpleister bij landgenoten. Vooral op zondagen steken ze massaal de grens over om meubelen te kopen. Net als andere shoppingcentra heeft Morres ook te lijden onder de toenemende e-commerce. Daarom wil de meubelgigant zich meer onderscheiden. Al kenden de plannen voor het nieuwe Life Style Village wel een moeizaam verloop. Enkele potentiële publiekstrekkers op het gebied van vrije tijd haakten in extremis af, waardoor het project fors afgeslankt moest worden.





Er werd gesleuteld aan het concept en directeur Walter van de Griendt is ervan overtuigd dat de nieuwbouw heel wat extra klanten naar Hulst zal lokken. "In een eerste fase vergroten we de bestaande meubelhal Depot Zeven", zegt Walter van de Griendt. "Hier biedt een 60-tal groothandelaren hun producten rechtstreeks aan de consument aan, zonder retailtussenkomst. We gaan hier ook een nieuwe formule introduceren met zone 'Meubelhangar'. Dit wordt een offline marktplaats voor consumenten die hun producten liever niet van thuis uit te koop aanbieden. Op foto komen meubelstukken niet altijd even mooi tot hun recht en sommige mensen vinden het lastig om kandidaat-kopers over de vloer te krijgen. Hier kan je je tweedehandsmeubels in een showroom plaatsen. Meubelhangar zal eook zelf grote partijen tweedehandsmeubels aankopen en aanbieden. Het derde en laatste onderdeel is de realisatie van een boulevard die verschillende keuken- en badkamerformules zal aanbieden in allerlei stijlen en prijsklassen."





Workshops en concerten

Na de bouwvakvakantie start de tweede fase die bestaat in een uitbreiding van Morres. "We willen nog meer merken en concepten kunnen aanbieden", legt Walter van de Griendt uit. "De meubelklant van vandaag wil meer dan alleen naar meubels kijken. Die wil ontspanning, een leuke vrijetijdsbesteding. Daarom dat we ook de mogelijkheid willen bieden om hier een workshop, een expositie, een koffieconcert of een mooie toneelvoorstelling bij te wonen. Hiervoor zal Morres samenwerken met theaters, musea en kunstgalerijen uit Vlaanderen en Nederland."





Klaar voorjaar 2019

De aannemer heeft intussen het hoogste punt bereikt. Tijdens een feestelijke ceremonie werd de Nederlandse driekleur met een drone daarboven neergeplant. Tegen het voorjaar van 2019 moet de nieuwe Morres klaar zijn.