Verkeerde afvalkalenders in de bus Kristof Pieters

14 december 2018

Door een fout bij bpost hebben heel wat inwoners van Stekene deze week de afvalkalender voor Waasmunster in de bus gekregen. Dat zal nu zo snel mogelijk rechtgezet worden. Wie dat wenst, kan zijn of haar Waasmunsterse afvalkalender inleveren in het recyclagepark of gemeentehuis.