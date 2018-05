Verenigingen komen buiten op Stekeldag GEMEENTE WERKT SAMEN MET BLUESFESTIVAL VOOR NIEUW EVENT KRISTOF PIETERS

18 mei 2018

03u00 0 Stekene De omgeving van de Sportstek is dit weekend het decor voor de eerste editie van de Stekeldag. Een veertigtal verenigingen zal er zichzelf voorstellen aan het publiek. De gemeente werkt samen met de organisatoren van het bluesfestival, dat zijn tenten verhuist om de logistieke kosten te delen.

Het Stekense verenigingsleven werkte de voorbije jaren al meermaals samen om grote evenementen op poten te zetten zoals 700 jaar Stekense Vaart, 800 jaar Klein-Sinaai en 900 jaar Kemzeke. "Aan ons voorraadje jubileumjaren is nu wel een einde gekomen", lacht schepen van Evenementen Gunter Van Campenhout (GeBe). "We merken dat die grote manifestaties aanstekelijk werken en bij verenigingen was de goesting er om dit verder te zetten. Daarom kwamen we op het idee om elk jaar een groot cultuur- en sportfeest op poten te zetten, waarbij alle verenigingen uit de gemeente zich kunnen voorstellen.





De eerste editie van 'Stekeldag' vindt op zondag 20 mei plaats in en rond de Sportstek. "Er nemen een veertigtal verenigingen deel", vervolgt Van Campenhout. "We gebruiken zowat alle mogelijke zalen van de sporthal, maar ook het ontmoetingscentrum Amelberga, jeugdhuis De Cramme, de skatezone en op het grasveld komt een grote theatertent. Er is ook een podiumwagen en shelter voor demonstraties van dansclubs. In de cultuurgalerij kan men van 14 tot 18 uur kennismaken met de cultuurverenigingen."





Hoge verwachtingen

De verwachtingen voor het evenement zijn hoog gespannen. "We hebben de hele vrijetijdszone ingepalmd", vervolgt Van Campenhout. "Er komen ook drankenstanden en foodtrucks. Crammerock mag dan wel verhuisd zijn naar het sportcentrum Groene Putte, we krijgen met Stekeldag een nieuw festival in het centrum." Om het programma extra aantrekkelijk te maken heeft de gemeente enkele grote namen geboekt voor een avondprogramma. Op het podium staan onder meer De Bende en Piet Piraat, sixties-coverband The Ed Sullivan Quartet en Floyd Matters die het repertoire van Pink Floyd brengt.





Bluesfestival

De gemeente werkte voor de organisatie samen met de Stekense Rhythm & Bluesclub dat één dagje eerder op dezelfde plek haar vierde Bluesfestival organiseert. "We werken op logistiek vlak samen om de kosten te delen", zeggen voorzitter Marc Van Bauwel en secretaris Geert De Block. "Daarom verhuizen we ons festivalterrein van het kerkplein naar de vrijetijdszone. Het is een win-winsituatie voor alle partners, want er moet slechts één festivalterrein worden opgebouwd. Ons bluesfestival is intussen aan de vierde editie toe en we hebben al een trouw publiek opgebouwd. Dit jaar hebben we een Amerikaanse band kunnen strikken als headliner: Hamilton Loomis Ban. Verder staan The Juke Joints, Ed & The Gators, The Blue Clay en Fifties Fever op de affiche." Het Bluesfestival start zaterdag vanaf 15 uur. Zondag begint de Stekeldag vanaf 14 uur. Het volledige programma staat op www.stekene.be.