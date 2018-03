Verbod op glas tijdens carnaval 01 maart 2018

De gemeenteraad van Stekene heeft een verbod goedgekeurd voor het gebruik van drinkglazen en glazen flessen tijdens de carnavalstoet op zaterdag 10 maart. Het verbod geldt langsheen het traject van de carnavalstoet vanaf zaterdagavond 10 maart om 18 uur tot zondagmorgen 11 maart om 6 uur. In de cafés en restaurants is het wel toegestaan en ook op de carnavalswagens mogen glazen gebruikt worden als ze nadien onmiddellijk worden opgeborgen. Het traject verloopt via de Pastoor Annaertstraat - Potaardestraat - Polenlaan -Kerkstraat





- Frans Van Brusselstraat - Heikant - Molenbergstraat - Dorpsstraat - Kerkstraat (aan café Schuttershof). Er is tegelijk ook een verbod uitgevaardigd voor de verkoop van sterke dranken in de nachtwinkels gedurende de carnavalstoet.





(PKM)