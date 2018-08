Verbeterd comfort voor festivalgangers KOOKHOEKJE EN LUXUEUZE VIPTENT TIJDENS CRAMMEROCK KRISTOF PIETERS

31 augustus 2018

02u33 0 Stekene De kassa's van Crammerock kunnen vandaag gesloten blijven, want het festival is voor het achtste jaar op rij volledig uitverkocht. 35.000 bezoekers zullen kunnen genieten van 48 muzikale top-acts. Dit jaar is er een kookhoek op de camping en een grotere viptent.

Deze editie van Crammerock was in een recordtijd uitverkocht. Voor organisator Geert Robbrecht is het een opluchting, maar hij had er wel alle vertrouwen in. "Een uitverkocht festival laat me wel wat meer ontspannen het weekend ingaan", geeft hij toe. "Het is altijd afwachten of we bij het boeken van artiesten de juiste keuzes hebben gemaakt die het publiek lust, maar ik denk dat we intussen wel over voldoende ervaring beschikken. Bovendien staat ons festival garant voor een sterke en gevarieerde affiche die jong en iets minder jong aanspreekt en dat in een gemoedelijke sfeer. Als je dit koppelt aan de schappelijke ticketprijzen, is het eigenlijk niet zo verwonderlijk dat we in een mum van tijd uitverkocht waren."





Toegangspoort

De festivalorganisatie wil toch niet op zijn lauweren rusten en heeft het afgelopen jaar vooral zijn best gedaan om de festivalervaring nog te verbeteren. "Het meest opvallend is natuurlijk onze fraaie nieuwe toegangspoort", licht Robbrecht toe. "De opstelling is ook lichtjes anders zodat we nog iets meer ruimte winnen op het terrein zelf. We hebben ook een grotere luxueuze tent voor de vips dit jaar."





Crammerock stelt verder alles in het werk om een zo groen mogelijk festival te zijn. "Dit jaar hebben we een enthousiast eco-team samengesteld die al het afval per fractie keurig zal inzamelen, maar ook de taak krijgt om de festivalgangers te sensibiliseren", zegt woordvoerder Ruben Van der Linden. "We hebben het team in een wel erg opvallende outfit gestoken. We gebruiken trouwens ook dit jaar weer PET-bekers die gemaakt worden van gerecycleerd plastic. Via de bekeractie op het terrein en door de ophalingen van het eco-team zullen ze na het festival weer verzameld worden en opnieuw gerecycleerd. Nieuw is dat we ook eco-cupholders gaan inzetten in plaats van kartonnen bekerhoudertjes. Die kunnen bij elke nieuwe bestelling opnieuw worden gebruikt."





Cooking Corner

Tot slot zijn er ook op de camping enkele nieuwigheden, zoals de Cooking Corner. "Gasvuurtjes moeten bij de ingang van de camping worden afgestaan omwille van de veiligheid", legt Ruben uit. "Mensen klaagden dan wel eens dat ze geen mogelijkheid hadden om zelf eten te bereiden. Dit kan nu wel op een centrale plek die is uitgerust met microgolfovens en warm water. Kampeerders kunnen er zo hun pasta of noedels opwarmen en het onhandig gedoe met gasvuurtjes is voltooid verleden tijd."