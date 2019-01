Vandalen beschadigen auto’s bij Garage Pieters Kristof Pieters

28 januari 2019

16u58 0 Stekene Vandalen hebben zondagochtend een aantal auto’s beschadigd op de parking van Garage Pieters aan de Voorhout. Het gaat wellicht om jongeren die terugkwamen van de Jungle Party in de aanpalende Kattestraat. De schade bedraagt een paar duizend euro.

In de Kattestraat vond afgelopen weekend de Jungle Party plaats, goed voor een duizendtal fuifgangers. De organisatoren hadden extra geïnvesteerd in straatverlichting en seingevers maar dat kon niet vermijden dat er in de omgeving toch vandalisme werd gepleegd. Bij Garage Pieters aan de Voorhout werd bij een vijftal geparkeerde voertuigen tegen de spiegels getrapt. “Sommige klapten in maar andere zijn door de klap vernield”, toont garagist Kris Pieters de schade. “De schade loopt al snel op als je weet dat één elektrisch bediende spiegel al snel 600 euro kost. Er is ook nog wat schade toegebracht aan de carrosserie zodat we toch aan een paar duizend euro zullen zitten. Het gaat om wagens van klanten die hier stonden geparkeerd in afwachting van een onderhoud. We moeten nog uitzoeken hoe het nu zit op vlak van verzekering aangezien het om een privéparking gaat. Alles gaan omheinen zien we alleszins niet zitten. We willen dat onze showroom ook nog wat aantrekkelijk blijft om te bezoeken natuurlijk.”

De garagist deed een oproep naar getuigen via Facebook. Het bericht werd intussen al meer dan driehonderd keer gedeeld. “We hebben al heel wat tips binnengekregen”, vervolgt Kris Pieters. “Verschillende getuigen zagen zondag rond 5.15 uur een aantal mensen die zich baldadig gedroegen. Ze schopten ook tegen voertuigen die aan het verkeerslicht stonden te wachten en tegen de deur van het naburige fitnesscentrum. We hebben de organisatoren van de Jungle Party op de hoogte gebracht en zij betreuren dit natuurlijk ook. We gaan voor een volgende editie wel vragen om hier extra een oogje in het zeil te houden.”

Renaat Rooms van de organiserende vzw betreurt het vandalisme. “We hadden al geïnvesteerd in extra verlichting en seingevers maar we kunnen natuurlijk niet overal post vatten. Het is jammer dat sommige mensen zich tot zoiets verlagen. Niettemin gaan we zeker bekijken of we voor de volgende editie nog verbeteringen kunnen aanbrengen.”