Urbain Trail en boekenverkoop voor 11.11.11.

Met als jaarthema ‘#Allemaal mensen onderweg naar beter’ vragen het 11.11.11.-comité een rechtvaardig migratiebeleid, veilige routes en een eerlijke communicatie met juiste cijfers. 11.11.11 doet een oproep tot financiële steun om projecten en organisaties hierin te steunen. Vorig jaar werd in Stekene 13.251 euro ingezameld, dit werd onder meer opgehaald met financiële stortingen, maar ook door een tweedehands-boekenverkoop, een solidariteitsontbijt, de verkoop van 11.11.11-producten aan grootwarenhuizen en een loop-wandel-trial. Ook dit jaar is er op 10 en 11 november een verkoop aan grootwarenhuizen en op de wekelijkse markt van wenskaarten, stiften, chocolade en andere 11.11.11-producten. Op 10 november (13 tot 17 uur) en 11 november (10 tot 16 uur) is er een verkoop van tweedehandsboeken, cd’s, dvd’s, lp’s in in Parochiecentrum Kemzeke. Tot slot is er op 11 november een Urban trail door Kemzeekse gebouwen. Er is keuze tussen 5 of 8 km. Start om 9 uur aan het Parochiecentrum Kemzeke. Deelname kost 15 euro (incl. ontbijt) of 5 euro (zonder ontbijt).. Inschrijven via 11.11.11.stekene@gmail.com of ter plaatse.