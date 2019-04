Twee nieuwe buurtinformatienetwerken opgestart in Stekene Kristof Pieters

18u51 5 Stekene Op het gemeentehuis van Stekene werd dinsdag een charter ondertekend voor twee nieuwe buurtinformatienetwerken in Stekene. Het gaat om het BIN Klein-Sinaai en BIN Hellestraat/Koewacht.

Eind februari was het eerste buurtinformatienetwerk (BIN) van gemeente Stekene een feit: BIN Stekene Oost/West. Dinsdag werden de charters van twee andere BIN’s ondertekend door burgemeester Stany De Rechter, BIN-verantwoordelijke inspecteur Natasja Van Wiele, Christ Goossens, coördinator van BIN Klein-Sinaai, en Kristien Strobbe, coördinator BIN Hellestraat/Koewacht. Hiermee staat de teller nu op drie buurtinformatienetwerken in Stekene.

Een buurtinformatienetwerk is een gestructureerd samenwerkingsverband tussen burgers en de politie binnen een bepaalde afgebakende zone. De buurtbewoners en de politie houden elkaar op de hoogte van wat er gebeurt in die wijk. Deze informatie-uitwisseling zorgt voor een grotere sociale controle en verhoogt de meldingsbereidheid van de buurtbewoners.

“In januari gaf politiezone Waasland-Noord voor de eerste keer in onze gemeente een infosessie over buurtinformatienetwerken. Dit was meteen een succes. Heel snel daarna volgde een tweede informatiemoment en nu twee maanden later is onze gemeente twee buurtinformatienetwerken rijker”, reageert burgemeester Stany De Rechter tevreden. “Dit is een evolutie die ik alleen maar kan toejuichen. Een buurtinformatienetwerk verhoogt immers het algemeen veiligheidsgevoel en versterkt de sociale samenhang.”

Inwoners van Stekene die gratis lid willen worden van hun buurtinformatienetwerk, kunnen zich registreren via www.stekene.be.