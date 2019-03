Twee jaar celstraf voor zelfverklaarde ‘bloemist’ die meer dan honderd wietplantjes bezat Koen Baten

04 maart 2019

11u45 0 Stekene Fatih P. (41) uit Stekene is veroordeeld tot een celstraf van twee jaar. De man kweekte in zijn woning in de Kemelstraat 184 planten. De plantage werd ontmanteld in oktober 2018. De man zelf ziet zich eerder als een bloemist dan een kweker. “Ik heb de planten van andere leden in mijn huis staan omdat ik voorzitter ben van de cannabisvzw Oost West Thuis Best", zei P. tijdens zijn pleidooi.

De beklaagde ontkende nooit dat hij de planten in zijn huis had staan en dat er volk over de vloer kwam om cannabis te roken, maar kaderde het in de werking van zijn vzw. “Elk lid in onze vzw is eigenaar van een plant. Per persoon mag je drie gram of een plant in het bezit hebben", legde hij uit. “Die planten zijn niet van mij alleen, maar van de hele vzw. Ik ben meer een bloemist die alles verzorgt dan een wietteler", klonk het.

De rechtbank gaf hier vanochtend duidelijk geen gehoor aan en legde de man ook een geldboete op van 8.000 euro. Bovendien werd ook nog eens 25.000 euro van de beklaagde verbeurd verklaard.