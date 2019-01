Twee gewonden na botsing met verkeerseiland Kristof Pieters

14 januari 2019

Op de Brugse Heirweg in Stekene is zondag rond 3 uur een bestuurder de controle over het stuur van zijn auto verloren. Hij raakte een verkeerseiland en kwam vervolgens met zijn auto in een gracht terecht. De bestuurder en een passagier raakten lichtgewond.