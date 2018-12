Twee gewonden bij zware aanrijding op Voorhout Kristof Pieters

17 december 2018

13u23 1 Stekene Op de Voorhout in Kemzeke gebeurde maandagvoormiddag om 10.30 uur een zware aanrijding tussen twee personenwagens. Daarbij vielen twee gewonden.

De bestuurder van een Toyota wou de rijbaan richting Kemzeke-centrum oprijden. Hij had een ander voertuig dat richting E34 reed niet opgemerkt. Die laatste, een Ford met Nederlandse nummerplaat, ramde de Toyota vol in de flank. Beide wagens liepen zware schade op. Een vrouw liep zware verwondingen op, een man kwam er met lichtere verwondingen vanaf. Zij werden voor verzorging naar het AZ-Nikolaas overgebracht. Een derde persoon zou later zelf een dokter raadplegen. Door het ongeval was de rijbaan grotendeels versperd in beide richtingen, er ontstond dan ook heel wat verkeershinder. De opgeroepen brandweer en een takelfirma konden de rijbaan wel snel vrijmaken.