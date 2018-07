Twee gewonden bij frontale botsing 16 juli 2018

02u30 1 Stekene Op de Reinakkerweg vlak bij de rotonde aan Voorhout zijn zondagmiddag om 14.15 uur twee bestuurders gewond geraakt bij een frontale botsing.

Net na het verlaten van de rotonde nam een bestuurster met haar Citroën haar bocht te kort. Daardoor kwam ze in aanrijding met een Peugeot, bestuurd door een man die komende van de Reinakkerweg de rotonde wou oprijden. Door de aanrijding ging de deur van de Peugeot niet meer open. De brandweer kwam ter plaatse en verwijderde de deur zodat de gewonde bestuurder het voertuig comfortabel kon verlaten. Beide bestuurders werden naar het AZ-Nikolaas in Sint-Niklaas gebracht. Door het ongeval was de Reinakkerweg een tijdlang in beide richtingen afgesloten voor het verkeer. (PKM)