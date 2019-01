Twee bestelwagens in de gracht door gladde wegen Kristof Pieters

22 januari 2019

14u29 0 Stekene Ook onze regio werd deze ochtend bedekt onder een sneeuwlaagje van zo’n 2 a 3 centimeter. Grote calamiteiten bleven gelukkig uit maar hier en daar lieten bestuurders zich wel verrassen door het gladde wegdek. Zowel op de E34 in Kemzeke als op de Heirbaan in Melsele belandde een bestelwagen in de gracht.

Omdat de sneeuwintensiteit niet zo hoog lag en er op voorhand gestrooid werd bleven grote problemen op de weg uit. Het was zelfs een rustige ochtendspits en ook later op de dag bleven lange files uit. Er gebeurden wel enkele ongevallen, maar allemaal zonder veel erg. Op de E34 richting Knokke verloor de bestuurder van een bestelwagen de controle over het stuur ter hoogte van Kemzeke. De camionette slipte en belandde in de gracht naast de rijbaan. De bestuurder bleef ongedeerd maar de bestelwagen raakte zwaar beschadigd. Het ongeval veroorzaakte geen verkeershinder.

Ook op de Heirbaan in Melsele verloor de bestuurder van een bestelwagen de controle over zijn stuur en belandde deze in de gracht naast de rijbaan. De camionette kwam tegen een kleine duiker tot stilstand. Door die klap liep het voertuig zware schade op. Beide inzittenden bleven op enkele schrammen na ongedeerd. De lading pakjes van de koerier, die in de laadruimte lagen, werd wel grondig door elkaar geschud.