Trucker wordt onwel en belandt in berm E34 Kristof Pieters

20 februari 2019

08u21 0

Op de E34 in Stekene is een vrachtwagenchauffeur woensdagochtend rond half zeven met zijn truck in de berm beland nadat hij achter het stuur onwel was geworden. Een voorbijganger ging poolshoogte nemen en stelde vast dat de chauffeur bewusteloos in zijn cabine lag. De medische hulpdiensten kwamen meteen ter plaatse om hem de nodige zorgen toe te dienen. De trucker werd vervolgens afgevoerd naar het ziekenhuis. Het ongeval gebeurde op de grens van Stekene en Moerbeke in de rijrichting van Knokke. Er waren geen andere voertuigen bij betrokken. De vrachtwagen liep slechts lichte schade op maar moest wel getakeld worden.