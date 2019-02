Trucker rijdt in op file door eerder ongeval: E34 opnieuw vrijgemaakt Kristof Pieters

20 februari 2019

08u21 43 Stekene Bij twee verkeersongevallen op de E34 tussen Moerbeke-Waas en Stekene zijn twee chauffeurs in kritieke toestand afgevoerd. Om 6.30 uur werd een Nederlandse vrachtwagenchauffeur onwel en belandde hij in de berm. In de staart van de file gebeurde twee uur later een nieuw ongeval waarbij een trucker inreed op een voorligger. De chauffeur werd eveneens in kritieke toestand overgebracht naar het ziekenhuis.

Bij het eerste ongeval vanochtend in de rijrichting van Zelzate waren geen andere voertuigen bij betrokken. De Nederlandse vrachtwagenchauffeur ging rond half zeven plots met zijn truck van de weg af en belandde in de berm waar hij ei zo na niet verder in een diepe gracht schoof.



Een voorbijganger ging meteen poolshoogte nemen en stelde vast dat de chauffeur bewusteloos in zijn cabine lag. De medische hulpdiensten kwamen meteen ter plaatse om hem de nodige zorgen toe te dienen. De trucker werd vervolgens in kritieke toestand afgevoerd naar het ziekenhuis.

Tweede ongeval in staart file

Doordat de truck getakeld moest worden, ontstond er in de ochtendspits al snel een lange file. Ter hoogte van Stekene gebeurde om 8.20 uur in de staart van die file een tweede ongeval, opnieuw met een Nederlandse vrachtwagenchauffeur. De man reed met zijn truck in op een Poolse vrachtwagen, geladen met auto-onderdelen. Die vrachtwagen werd door de klap op zijn beurt tegen een derde vrachtwagen van een firma uit het Antwerpse Nijlen geduwd. De chauffeur van die truck kwam er met de schrik vanaf.

“Ik had al op de radio gehoord dat er een ongeval gebeurd was en dat er een file stond en reed daarom voorzichtig”, getuigt hij. “Toen ik de staart de file naderde, keek ik steeds in mijn achteruitkijkspiegel om te zien of het verkeer achter mij ook vertraagde. Ik zag dat mijn Poolse collega zijn vier richtingaanwijzers had aangezet en ruim voldoende afstand hield, zeker 50 meter. Ik was gerustgesteld maar luttele seconden later volgde een luide knal en zag ik een stofwolk achter mij. Daarop heb ik plankgas gegeven en heb ik het stuur omgedraaid richting pechstrook.”

“De Poolse truck schampte wel nog net de achterkant van mijn vrachtwagen, een gloednieuwe trouwens want er staan amper 5000 kilometer op de teller. Ik ben onmiddellijk uitgestapt en zag de ravage achter mij. Daarop ben ik naar de totaal verhakkelde vrachtwagen gelopen. Met een andere passant hebben we met een koevoet geprobeerd om de deur open te wrikken maar dat lukte niet. De brandweer was gelukkig wel erg snel ter plaatse.”

Mug-arts met heli ter plaatse gekomen

Al snel werd duidelijk dat de toestand van de geknelde chauffeur zeer ernstig was. De brandweer moest hem met hoge spoed uit de vrachtwagen halen. Zelfs de Brugse MUG-heli kwam ter plaatse. 18 minuten na de oproep landde de heli op de snelweg die volledig afgesloten was. De bestuurder werd niet per heli maar wel met de ziekenwagen en de MUG-arts aan boord in kritieke toestand afgevoerd naar het UZ in Gent.

Heel wat bestuurders stonden een tijdlang geblokkeerd tussen de oprit Stekene en het ongeval. In een van de eerste auto’s achter het ongeval zat een man die op weg was naar de begrafenis van zijn moeder. Na een klein uur kon de man zijn weg verder zetten.

Ondertussen had de federale wegpolitie de snelweg afgesloten ter hoogte van de afrit Stekene. Via een alternatieve route kon het verkeer zijn weg verder zetten. De E34 richting Zelzate was tot na de middag afgesloten voor het verkeer omdat het parket een verkeerdeskundige ter plaatse heeft gestuurd. Intussen is de rijbaan terug vrijgemaakt.