Trucker met helikopter afgevoerd nadat hij inrijdt op file: E34 volledig versperd Kristof Pieters

20 februari 2019

08u21 0 Stekene De E34 in de richting van Knokke is momenteel volledig versperd na twee ongevallen met vrachtwagens ter hoogte van Stekene. Twee chauffeurs zijn afgevoerd naar het ziekenhuis, een van hen is er erg aan toe.

De ellende begon rond half zeven toen een trucker met zijn vrachtwagen in de berm belandde nadat hij achter het stuur onwel was geworden. Een voorbijganger ging poolshoogte nemen en stelde vast dat de chauffeur bewusteloos in zijn cabine lag. De medische hulpdiensten kwamen meteen ter plaatse om hem de nodige zorgen toe te dienen. De trucker werd vervolgens afgevoerd naar het ziekenhuis. In de file gebeurde wat later nog een veel zwaarder ongeval. Een andere vrachtwagenchauffeur merkte die te laat op en reed vol in op de wagens voor hem. De mugheli landde op de snelweg om de chauffeur af te voeren.