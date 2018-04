Trucker komt om het leven op E34 BESTUURDERS URENLANG VAST OP VERSPERDE SNELWEG KRISTOF PIETERS

18 april 2018

02u32 0 Stekene Een 51-jarige trucker is gisterochtend om het leven gekomen bij een zware kop-staartaanrijding tussen twee vrachtwagens op de E34. De snelweg was hierdoor urenlang volledig versperd. Het Rode Kruis werd ingezet om hulp te bieden aan gestrande chauffeurs.

Het ongeval gebeurde gisterochtend rond 8.50 uur op de E34 in Kemzeke, in de rijrichting van Antwerpen. Een 51-jarige Nederlandse trucker merkte te laat een file op. Die was ontstaan door en eerder ongeval tussen vier voertuigen, met enkel blikschade. De Nederlandse vrachtwagen, geladen met snoeiafval, knalde in op zijn voorligger, een Duitse truck. De klap was enorm. De stuurcabine van de Nederlandse truck werd tot een hoop schroot herleid. De toegesnelde hulpdiensten konden enkel de dood van de trucker vaststellen.





Beide vrachtwagens verloren door de klap ook een deel van hun lading. Die lag verspreid over de weg. Hierdoor was de snelweg volledig afgesloten in de richting van Antwerpen. Het verkeer moest de E34 in Moerbeke verlaten en via de parallelweg naar De Tromp rijden.





Opkuis lading

Nadat een verkeersdeskundige van het parket zijn vaststellingen had gedaan, kon de brandweer het lichaam van de man uit de totaal verhakkelde cabine ontzetten. De brandweer moest daarbij een stuk van de cabine openknippen. Vervolgens kon het bergen van de vrachtwagen en de opkuis van de verloren lading beginnen.Ondertussen werd het medisch interventieplan (MIP) in vooralarm afgekondigd. Het Rode Kruis kwam ter plaatse om gestrande bestuurders hulp te bieden. De meesten van hen stonden op dat moment al meer dan drie uur vast in de file. Ze hadden echter alle begrip voor de situatie. Vrijwilligers van het Rode Kruis evacueerden een tweejarig meisje op vraag van haar moeder, die vast zat in de file. De vrouw had een vriendin opgebeld om haar dochtertje te komen ophalen, maar raakte niet op eigen kracht over de brede gracht naast de snelweg. "We hebben veel bedankingen gekregen", getuigt één van de vrijwilligers. "Gelukkig was het nog niet te warm. Er zijn geen mensen onwel geworden en we moesten ook niet overgaan tot de bedeling van water."





Om 12.50 uur, exact vier uur na het ongeval werd de linkse rijstrook vrijgemaakt. De brandweer en de werknemers van de bergingsfirma waren wel nog tot laat in de middag bezig met de opkuis van de verloren lading.