Ticketverkoop voor herdenking Groote Oorlog van start 18 augustus 2018

Tickets voor 'Stekene in de Groote Oorlog' kunnen online gereserveerd worden via www.stekeneindengrootenoorlog.be. Alle plaatsen zijn genummerd. Er zijn drie voorstellingen, goed voor 1.200 toeschouwers. Het evenement is gebaseerd op de oorlogsdagboeken van Leon Van Haelst. Hij was gedurende de Eerste Wereldoorlog huisarts en schepen. Gedurende de oorlog hield hij een dagboek bij, gedetailleerd en voorzien van pentekeningen van zijn hand.





Het vormt de inspiratiebron voor een sfeervolle muzikale herdenking op zaterdag 10 en zondag 11 november. Dagboekfragmenten, muziek en koorzang gaan hand in hand, ondersteund door videoprojectie. Een orkest van 45 muzikanten, een koor van 100 zangers, een gelegenheidskinderkoor, een vijftiental figuranten en acteur Frank Van Erum (Thuis) in de rol van Leon Van Haelst zorgen voor een sfeervolle herdenking in een regie van Bart Picavet.





Figuranten gezocht

Koninklijke Harmonie De Ware Vrienden en het Ruysscheveldekoor staan in de voor de organisatie. Ze zijn nog steeds op zoek naar figuranten om een aantal scenes van het dagboek uit te beelden. Er is een eerste bijeenkomst voorzien op zaterdag 8 september om 10.30 uur.





Wie geïnteresseerd is, stuurt een mailtje naar info@stekeneindengrootenoorlog.be. (PKM)